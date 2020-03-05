В Украине из-за коронавируса будут отменять массовые мероприятия и временно закрывать школы

В Минздраве анонсировали введение ограничительных противоэпидемических мероприятий.

Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине в ближайшее время из-за возможного распространения коронавирусной инфекции будет введен запрет на массовые мероприятия и временно закрываться школы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время встречи президента Владимира Зеленского с эвакуированными из Китая украинцами и иностранцами, которые находились в обсервации в медицинском центре в Новых Санжарах на Полтавщине.

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«В ближайшее время мы, к сожалению, будем вводить ограничительные противоэпидемические мероприятия. Мы будем запрещать проведение массовых мероприятий, конференций, спортивных мероприятий, закрывать временно школы на ограничительные противоэпидемические мероприятия, будет разрыв учебных процессов, чтобы ограничить массовые скопления людей», - заявил он.

Ляшко напомнил, что коронавирус передается воздушно-капельным путем - «надо, как минимум, за полтора-два метра находиться от человека, чтобы не заразиться».

Как сообщал УНИАН, 3 марта в Украине подтвержден первый случай коронавируса – у мужчины, который с женой вернулся из Италии в Черновицкую область. Медики госпитализировали инфицированного, его жена находится на обсервации.

Ранее сообщалось, что в Черновцах с подозрением на коронавирус госпитализированы четыре человека.

5 марта еще двух буковинцев госпитализировали в инфекционное отделение с подозрением на коронавирус.