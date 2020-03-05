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Как уберечься от коронавируса: простые советы

13:11, 05 марта 2020
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Как уберечься от коронавируса / инфографика УНИАН

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Поэтому напомним вам основные рекомендации, как уберечь себя от коронавируса:

  • Регулярно мойте руки с мылом (минимум 20 секунд) или обрабатывайте дезинфицирующими средствами
  • Избегайте близкого контакта с теми, у кого лихорадка или кашель
  • Не трогайте лицо немытыми руками
  • Тщательно готовьте пищу, в частности мясо и яйца
  • Как можно чаще проветривайте помещение
  • По возможности избегайте мест массового скопления людей.

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Как предотвратить распространение коронавируса

  1. Если чувствуете симптомы респираторного заболевания, ограничьте контакты с другими людьми и используйте медицинскую маску для лица. Но помните, что ее следует регулярно обеззараживать или заменять.
  2. Если после посещения страны, где зафиксированы случаи COVID-19, в течение 14 дней после этого у вас возникли симптомы респираторного заболевания, немедленно обратитесь к врачу.
  3. Во время кашля и чихания прикройте рот и нос согнутым локтем или одноразовой салфеткой, после чего выбросьте салфетку и тщательно вымойте руки.

Как сообщал УНИАН, 3 марта в Украине подтвержден первый случай коронавируса – у мужчины, который с женой вернулся из Италии в Черновицкую область. Медики госпитализировали инфицированного, его жена находится на обсервации.

Ранее сообщалось, что в Черновцах с подозрением на коронавирус госпитализированы четыре человека.

5 марта еще двух буковинцев госпитализировали в инфекционное отделение с подозрением на коронавирус.

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