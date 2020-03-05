Как уберечься от коронавируса: простые советы

Если чувствуете симптомы респираторного заболевания, ограничьте контакты с другими людьми и используйте медицинскую маску для лица.

В Украине официально подтвердили первый случай заболевания COVID-2019.

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Поэтому напомним вам основные рекомендации, как уберечь себя от коронавируса:

Регулярно мойте руки с мылом (минимум 20 секунд) или обрабатывайте дезинфицирующими средствами

Избегайте близкого контакта с теми, у кого лихорадка или кашель

Не трогайте лицо немытыми руками

Тщательно готовьте пищу, в частности мясо и яйца

Как можно чаще проветривайте помещение

По возможности избегайте мест массового скопления людей.

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Как предотвратить распространение коронавируса

Если чувствуете симптомы респираторного заболевания, ограничьте контакты с другими людьми и используйте медицинскую маску для лица. Но помните, что ее следует регулярно обеззараживать или заменять. Если после посещения страны, где зафиксированы случаи COVID-19, в течение 14 дней после этого у вас возникли симптомы респираторного заболевания, немедленно обратитесь к врачу. Во время кашля и чихания прикройте рот и нос согнутым локтем или одноразовой салфеткой, после чего выбросьте салфетку и тщательно вымойте руки.

Как сообщал УНИАН, 3 марта в Украине подтвержден первый случай коронавируса – у мужчины, который с женой вернулся из Италии в Черновицкую область. Медики госпитализировали инфицированного, его жена находится на обсервации.

Ранее сообщалось, что в Черновцах с подозрением на коронавирус госпитализированы четыре человека.

5 марта еще двух буковинцев госпитализировали в инфекционное отделение с подозрением на коронавирус.