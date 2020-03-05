В Черновцах из-за коронавируса детсады просят отменить праздничные утренники к 8 Марта

Также родителям учеников советуют не посещать школы города.

Мэр Черновцов Алексей Каспрук призвал администрации дошкольных учебных заведений отказаться от проведения весенних утренников по случаю праздника 8 Марта, а родителей – ограничить посещение школ в связи с подтвержденным случаем коронавируса у местного жителя.

Об этом чиновник сообщил в видеообращении, размещенном на своей странице в Facebook.

Каспрук заявил, что в горсовет поступило письмо от Госпродпотребслужбы, в котором дана рекомендация относительно ограничения проведения массовых мероприятий в городе.

«Я понимаю, что приближается 8 Марта. Прекрасно понимаю, что готовились, прекрасно понимаю, что почти все готово. Но все же настоятельно рекомендую и администрациям детских садов в первую очередь, и родительским комитетам, подумать и, возможно, отменить эти мероприятия. Потому что скопление и взрослых, и детей в одном месте – то ли это актовый зал, то ли другое большое помещение – сегодня неуместно», - отметил городской голова.

Кроме того, Каспрук сообщил о рекомендации школам относительно увеличения продолжительности перемен с целью более качественного проветривания помещений.

В то же время он заявил, что часто родители с признаками заболевания ОРВИ приходят в школы. В связи с этим, в горсовете рекомендуют ограничить посещение родителями школ города.

«Рекомендовали администрациям – каждая из них будет принимать решение самостоятельно – об ограничении доступа взрослых в школы. Надеюсь, что родители, дедушки и бабушки с пониманием отнесутся к этому нововведению. Потому что это в первую очередь в интересах наших детей», - сказал городской голова.

Как сообщал УНИАН, 3 марта в Украине подтвержден первый случай коронавируса - у мужчины, который с женой вернулся из Италии в Черновцы. Мужчина с 29 февраля находится в областной клинической больнице. Его состояние улучшается. Жена не имеет признаков заболевания и находится под наблюдением врачей.