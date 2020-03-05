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Комаровский назвал симптомы нехватки воды в организме

17:13, 05 марта 2020
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Какие симптомы свидетельствуют о дефиците жидкости в организме / Скриншот

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Среди первых, как пишет он на своей странице в Instagram, - жажда, сухость кожи и слизистых.

Также среди симптомов недостатка жидкости в организме педиатр назвал редкое мочеиспускание и насыщенный желтый цвет мочи.

Еще два симптома — незначительная эффективность жаропонижающих и плач без слез.

Ранее доктор Евгений Комаровский ответил украинцам, стоит ли отменять поездку за границу из-за коронавируса.

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