Комаровский назвал симптомы нехватки воды в организме

Среди них, например, жажда и сухость кожи.

Известный украинский доктор Евгений Комаровский назвал симптомы дефицита жидкости в организме.

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Среди первых, как пишет он на своей странице в Instagram, - жажда, сухость кожи и слизистых.

Также среди симптомов недостатка жидкости в организме педиатр назвал редкое мочеиспускание и насыщенный желтый цвет мочи.

Еще два симптома — незначительная эффективность жаропонижающих и плач без слез.

Ранее доктор Евгений Комаровский ответил украинцам, стоит ли отменять поездку за границу из-за коронавируса.