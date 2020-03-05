Комаровский назвал симптомы нехватки воды в организме
17:13, 05 марта 2020Страна
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Среди них, например, жажда и сухость кожи.
Какие симптомы свидетельствуют о дефиците жидкости в организме / Скриншот
Известный украинский доктор Евгений Комаровский назвал симптомы дефицита жидкости в организме.
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Среди первых, как пишет он на своей странице в Instagram, - жажда, сухость кожи и слизистых.
Также среди симптомов недостатка жидкости в организме педиатр назвал редкое мочеиспускание и насыщенный желтый цвет мочи.
Еще два симптома — незначительная эффективность жаропонижающих и плач без слез.
Ранее доктор Евгений Комаровский ответил украинцам, стоит ли отменять поездку за границу из-за коронавируса.
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