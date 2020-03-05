В Ривне два человека умерли от пневмонии (видео)

Пациенты поздно обратились за помощью.

В Ривне два человека умерли от пневмонии. Медики не смогли спасти больных, так как они поздно обратились за помощью.

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Об этом рассказали в эфире "ТСН.Ранок". "65-летнему мужчине такие осложнения дал грипп. Он обратился в городскую больницу на прошлой неделе. Его сразу госпитализировали, однако состояние пациента ухудшалось. Спасти его не удалось", - говорится в сюжете.

Еще одного пациента с пневмонией в реанимацию областной больницы привезли из Хмельницкой области. Медики неделю боролись за его жизнь, но тщетно. И хотя грипп у него не подтвердился, врачи предполагают, что такое осложнение дала ОРВИ, а мужчина обратился к врачам слишком поздно.

Напомним, в течение прошлой недели, с 24 февраля по 1 марта, от осложнения от гриппа умерли шесть человек.