Мальчик изолирован в инфекционной больнице. У него диагностирован вируса гриппа «А».

В Одесской области не подтвердился коронавирус у ребенка, заболевшего после поездки в Италию.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесской областной государственной администрации, жителя города Рени, 2005 г. р., госпитализировали в инфекционную больницу Измаила.

Читайте такжеСегодня заканчивается срок обсервации для эвакуированных из Китая в Новых Санжарах

Как уточнили в ОГА, этот мальчик неделю находился в Италии, а в Рени был доставлен частным автомобилем. В Измаил его отправили в связи с тем, что в этом городе находится госпитальная (создана в связи с угрозой коронавируса) база для южных районов Одесской области.

«У него была повышенная температура. Ребенка с подозрением на вирус госпитализировали. Врачи поместили его в специальный изолированный бокс, взяли анализы и отправили на исследование в Киев. У пациента диагностирован вируса гриппа «А», - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что дополнительные исследования были проведены в вирусологической лаборатории Одессы. Сейчас медики каждый час информируют чиновников ОГА о состоянии пациента. Ребенок обеспечен всеми необходимыми медикаментами и медицинской помощью.

Как сообщал УНИАН, 3 марта в Украине подтвержден первый случай коронавируса – у мужчины, который с женой вернулся из Италии в Черновцы. Указанный мужчина с 29 февраля находится в областной клинической больнице. Его состояние улучшается. Жена не имеет признаков заболевания и находится под наблюдением врачей.