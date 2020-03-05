В Украине возросло число госпитализированных с подозрением на коронавирус

Накануне двое госпитализированных путешествовали по Италии.

Еще двух буковинцев в четверг, 5 марта, госпитализировали в инфекционное отделение с подозрением на коронавирус.

Об этом сообщает Черновицкая ОГА на своей официальной странице в Facebook.

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"Еще двух буковинцев сегодня, 5 марта, госпитализировали в инфекционное отделение с подозрением на коронавирус. Накануне они путешествовали по Италии", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 3 марта в Украине был подтвержден первый случай коронавируса – у мужчины, который с женой вернулся из Италии в Черновицкую область. Медики госпитализировали инфицированного, его жена находится на обсервации.

Ранее сообщалось, что в Черновцах с подозрением на коронавирус госпитализированы четыре человека.