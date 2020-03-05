Сегодня заканчивается срок обсервации для эвакуированных из Китая в Новых Санжарах

Людям выдадут справки о пребывании в обсервации и отсутствии заболевания коронавирусом.

Сегодня заканчивается срок обсервации в санатории «Новые Санжары», где разместили эвакуированных из китайского Уханя людей. Признаков коронавируса в обсервации не обнаружено.

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Как сообщил в Facebook находящийся в обсервации журналист Александр Махов, всех должны отпустить в 12:00. Людям выдадут справки о пребывании в обсервации и отсутствии заболевания коронавирусом.

Украинцев автобусами развезут по городам, иностранцев – доставят в Киев. Возможна также встреча с президентом.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19. 20 февраля 45 украинцев и 27 иностранцев, эвакуированных из Уханя, поместили на 14-дневную обсервацию в медицинском центре «Новые Санжары» на Полтавщине.

Жители протестовали против прибытия эвакуированных людей. Протестующие перекрывали дорогу, бросали камни в автобусы с эвакуированными гражданами. Во время противостояния 9 правоохранителей получили ранения.