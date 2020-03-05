Врач объяснила, как поститься без вреда для здоровья

Во время поста следует есть много клетчатки, которая содержится во всех овощах.

Врач-диетолог Наталия Самойленко рассказала, как поститься правильно и с пользой для организма и что есть, чтобы не набрать лишнего веса.

Великий пост продлится 48 дней. Многие украинцы рассматривают этот период как время очищения и восстановления организма, а также возможность сбросить несколько лишних килограмм после зимы.

Как посоветовала диетолог в эфире "Сніданку з 1+1", подготовить свой организм к началу поста лучше заранее. Например, начать плавно исключать из рациона мясо за неделю до поста.

"Во время поста запрещается есть продукты животного происхождения - а это чаще всего основа рациона украинцев. От мяса, яиц и молочных продуктов придется отказаться на 7 недель. И для того, чтобы организм не только не пострадал от этого, но и получил пользу, нужно научиться правильно балансировать растительные продукты, сочетать их между собой и структурировать свой рацион. С помощью сезонных овощей, фруктов, бобов и орехов мы обогатим свое меню микроэлементами и витаминами", - рассказала Самойленко.

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Как сбалансировать свой рацион

Во время поста следует есть много клетчатки, которая содержится во всех овощах. Кроме того, когда мы отказываемся от мяса, организм недополучает железа. Природные источники железа - это свекла, гречка, яблоки, тыква и грецкие орехи. А привычные сладости - конфеты, молочный шоколад и печенье можно заменить постными продуктами - халвой, сухофруктами, медом или мармеладом.

Как не набрать лишний вес во время поста

По словам врача, постный рацион менее калорийный и сытный, поэтому очень часто хочется съесть больше углеводов - хлеба, булочек или макарон. Если не контролировать количество углеводных продуктов в меню, за 7 недель можно даже набрать лишний вес.

Именно поэтому врач-диетолог приводит пример правильного и сбалансированного меню на день:

1. Завтрак: каша (гречневая/киноа/льняная каша) в сочетании с овощами на пару или рагу.

2. Обед: постный борщ + растительный белок в виде бобовых/грибов/хумуса/фасоли, а также салат из свежих овощей.

3. Ужин: овощное рагу (кроме моркови, свеклы, картофеля, батата) в сочетании с жирами (оливковое масло/маслины/орехи и семена/авокадо). Именно правильные жиры дают длительную сытость.

Кроме того, врач-диетолог советует быть внимательным к своему организму и воздержаться от поста по следующим причинам:

- заболевания пищеварительной системы

- нарушение обмена веществ

- сердечно-сосудистые заболевания

- нарушение работы почек

- беременность

- анемия.