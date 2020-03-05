В Черновцах возросло количество госпитализированных с подозрением на коронавирус

Один больной с подтвержденным диагнозом чувствует себя лучше.

По состоянию на вечер среды, 4 марта, в Черновцах остается один больной с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция".

Об этом сообщили в пресс-службе областной государственной администрации.

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Отмечается, что больной чувствует себя лучше, а его жена, которая изолирована от других людей, также не дает оснований для волнения - ее состояние удовлетворительное, признаков заболевания нет.

Вместе с тем количество жителей региона, относительно диагноза которых есть сомнения, выросло. "В инфекционное отделение областной клинической больницы госпитализировали еще 4 буковинца с признаками инфекционного заболевания", - говорится в сообщении.

Образцы их анализов отправили в вирусологическую лабораторию Центра общественного здоровья для тестирования на наличие COVID-19.

Ранее УНИАН сообщал, что в Черновцах с подозрением на коронавирус госпитализировали еще трех человек.

3 марта в Украине подтвержден первый случай коронавирус - у мужчины, который с женой вернулся из Италии в Черновицкой области. Медики госпитализировали инфицированного, его жена находится на обсервации.