Цикорий – что это такое, чем полезен и какие противопоказания

Это не просто напиток, который называют здоровой альтернативой кофе. На самом деле он используется еще и с лечебной целью.

Цикорий известен многим как отличный аналог кофе, который позволяет получить заряд бодрости в течение дня. В отличие от кофейных зерен, он не содержит кофеина, поэтому может употребляться как детьми и беременными, так и людьми, которым по состоянию здоровья кофе противопоказан.

К тому же этот напиток используется с лечебной целью и является хорошей профилактикой многих заболеваний.

Что такое цикорий

Цикорий – это растение, которое практически всем хорошо знакомо. Растет оно вдоль дорог, на лесных полянах, на лугах, вдоль сельских улиц и прямо на посевах. Светло-синие цветки цикория на концах жестких стеблей собраны в корзинки, и синеют они с июля до поздней осени. Именно это многолетнее растение используется для напитка и приправ.

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Кроме того, существует салатный цикорий, его отличают более мясистые корни и стебли. Это окультуренный двухлетний подвид цикория, который выращивают для салатной формы.

В пищевой промышленности используют преимущественно корень растения. Из обжаренного молотого корня делают вкусный полезный напиток. Для салатов и других блюд его применяют в качестве кулинарной добавки. А при изготовлении кондитерских изделий он – натуральный кофейный ароматизатор.

Цикорий – польза для здоровья

В корне растения содержится множество различных полезных веществ, витаминов и соединений. Речь идет прежде всего о инулине, благодаря которому цикорий благоприятно влияет на обмен веществ и пищеварительную систему. Также корень цикория содержит витамины группы В, дубильные вещества, каротин, органические кислоты и много макро- и микроэлементов.

В растворимом цикории все эти полезные вещества сохраняются, ведь порошок напитка цикория изготовлен из высушенного экстракта корней, которые не подвергались химической обработке.

Вещества, содержащиеся в напитке, будут полезны в первую очередь в следующих случаях:

для системы пищеварения . Напиток хорошо влияет на микрофлору кишечника, существенно снижает риск воспалительных процессов в этом органе пищеварения. Инулин способствует росту полезных бифидобактерий и усвоению кальция. Для поддержки пищеварительной функции особенно полезен цикорий в сочетании с шиповником.

. Напиток хорошо влияет на микрофлору кишечника, существенно снижает риск воспалительных процессов в этом органе пищеварения. Инулин способствует росту полезных бифидобактерий и усвоению кальция. Для поддержки пищеварительной функции особенно полезен цикорий в сочетании с шиповником. для сердечно-сосудистой системы . Цикорий не содержит кофеина, которого должны избегать люди с проблемами сердца. Следовательно, он не имеет противопоказаний и крайне полезен для людей, больных гипертонией, неврастенией, депрессией, бессонницей и мигренью.

. Цикорий не содержит кофеина, которого должны избегать люди с проблемами сердца. Следовательно, он не имеет противопоказаний и крайне полезен для людей, больных гипертонией, неврастенией, депрессией, бессонницей и мигренью. для нервной системы . Напиток на основе корней и цветов цикория дает заряд энергии и способствует активности ума и тела. Он имеет успокаивающее действие на нервную систему человека благодаря витаминам группы B, входящим в его состав (именно эти витамины "отвечают" за отличное настроение, крепкий сон, энергичность и бодрость).

. Напиток на основе корней и цветов цикория дает заряд энергии и способствует активности ума и тела. Он имеет успокаивающее действие на нервную систему человека благодаря витаминам группы B, входящим в его состав (именно эти витамины "отвечают" за отличное настроение, крепкий сон, энергичность и бодрость). для больных диабетом и ожирением. Цикорий способствует снижению сахара и вредного холестерина в организме, что очень важно при диабете. При регулярном употреблении он нормализует работу пищеварительной системы и способствует более быстрому насыщению. Именно поэтому цикорий рекомендуют использовать для похудения. К тому же, цикорий имеет низкую калорийность – всего 21 Ккал на 100 г продукта.

Кроме того, цикорий можно употреблять беременным и кормящим мамам. Но все должно быть в меру, придерживаясь суточной нормы.

Есть ли вред от цикория: противопоказания

Цикорий является лекарственным растением, поэтому содержащиеся в нем полезные вещества и витамины имеют определенные ограничения по суточной норме приема. Для определения оптимального количества напитка, лучше всего ознакомиться с инструкцией производителя.

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В частности, не рекомендуется употребление цикория в больших количествах во время беременности или при кормлении грудью. Он может вызвать аллергическую реакцию у людей, чувствительных к растениям семейства сложноцветных (амброзия, хризантема, бархатцы, маргаритки и другие).

Из-за того, что под влиянием магния и аскорбиновой кислоты напиток расширяет сосуды и разжижает кровь, он противопоказан людям с гипотонией или частыми скачками давления.

Не будет цикорий полезен также тем, кто страдает от варикозного расширения вен, геморроем или желчнокаменной болезнью.

В случае отсутствия противопоказаний и соблюдения рекомендаций цикорий будет однозначно полезен для организма и поможет восстановить здоровье.