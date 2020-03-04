Скалецкая: Медицинская реформа должна продолжиться

Скалецкая также поблагодарила президента Украины и его команду за возможность работать на должности, и пожелала вдохновения преемнику на посту главы Минздрава.

Реформа системы здравоохранения - важнейшая и самая сложная из всех, и она продолжиться. Об этом глава Министерства здравоохранения Зоряна Скалецкая написала на своей странице в Facebook после голосования в Верховной Раде, которое отправило в отставку состав Кабинета Министров.

Как отметила Скалецкая, чтобы провести фундаментальные изменения в системе здравоохранения, требуется больше времени, чем полгода.

«За эти 6 месяцев работы в непростых условиях нам удалось подготовить больницы и провести первый этап контрактирования больниц для оказания медицинской помощи. Удалось достичь существенного прогресса в отдельных отраслях: это, прежде всего, трансплантология, вакцинация, экстренная помощь. Разработана стратегия преодоления онкологических заболеваний», - отметила она.

Скалецкая также поблагодарила Президента Украины и свою команду за возможность работать в должности, и пожелала сил преемнику на посту главы МОЗ.

«Для меня чрезвычайно важно, чтобы на эту должность был назначен человек, который будет отстаивать продолжение изменения в нашей системе. Ведь эта реформа неизбежна и крайне необходима как элемент национальной безопасности, как гарантия сохранения здоровья украинцев. Я могу пообещать, что в любом статусе остаюсь адвокатом медицинской реформы. Я много лет работала над этой реформой до назначения министром и продолжу работу в этой области в качестве эксперта», - отметила Скалецкая