Коронавирус в Украине: в случае контакта с больным черниговские медики будут жить в больницах - мэр

В Чернигове уже шьют 1,5 тыс. защитных костюмов для медиков на случай коронавируса в городе.

В Чернигове шьют 1,5 тыс. защитных костюмов для медиков на случай фиксации коронавирусной инфекции в городе.

Об этом сегодня сообщил черниговский городской голова Владислав Атрошенко в своем комментарии журналистам относительно угрозы коронавируса, сообщает пресс-служба городского совета.

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«На сегодня черниговское предприятие шьет первые полторы тысячи сертифицированной одежды для врачей. В первую очередь нужно обезопасить именно врачей, потому что это группа риска, которая непосредственно контактирует с больными. Речь также идет о том, что в случае такого контакта они будут воздерживаться от того, чтобы ходить домой - то есть жить в отдельном помещении в этой же больнице. Какое время, как - это еще будет детализироваться», - отметил он.

По его словам, из заказанных 1,5 тыс. защитных костюмов в настоящее время сшили около 500.

«Сошьют этот заказ - еще будет закуплена ткань и еще сошьют столько же. На первом этапе этого должно быть достаточно», - уточнил мэр.

Кроме того, по его информации, горсовет старается закупить экспресс-тесты, антибиотики и другие необходимые лекарства.

Как сообщил Атрошенко, в городе есть в наличии 12 аппаратов для искусственной вентиляции легких. Базовыми больницами определены инфекционные отделения Второй городской больницы и инфекционное отделение областной детской больницы.

Также с целью профилактики распространения инфекции мэр поручил принять меры в учебных заведениях и общественном транспорте. В частности, в школах на переменах необходимо проветривать классы и следить за мытьем рук учениками. Все троллейбусы и автобусы рекомендуется проветривать на каждой конечной остановке и проводить дезинфекцию раз в день - после рейсов.