Зеленский – Скалецкой: надо признать, что многие не готовы ко второму этапу медреформы

Зеленский поблагодарил Скалецкую за проявленную смелость в Новых Санжарах, но смелость в медицине не может быть «одноразовой акцией».

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил министра здравоохранения Зоряну Скалецкую за проявленную смелость в Новых Санжарах, но смелость в медицине не может быть «одноразовой акцией».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время внеочередного заседания Верховной Рады Украины.

Читайте такжеКоронавирус в Украине: что известно на данный момент – все подробности (трансляция)

Зеленский отметил, что руководству Минздрава очень трудно работать с «обломками медицинской системы», которые им оставили в наследство.

«Сложно поднять на ноги пациента, которому долгие годы, вместо нормального человеческого лечения, давали пустышки и чай с ромашкой», - заявил он.

Президент поблагодарил Скалецкую, за то, что она оставалась с людьми в Новых Санжарах. «Я благодарю ее за смелость. Но в нашей медицине смелость не может быть одноразовой акцией. Нужно иметь смелость и признать, что многие не готовы ко второму этапу медицинской реформы 1 апреля. Это правда», - добавил он.

Глава государства отметил, что почти ежедневно проходят протесты в разных медицинских учреждениях.

«Люди боятся закрытия больниц, врачи боятся увольнений, местная власть не готова брать полномочия без достаточного финансирования. Есть большие вопросы по тарифам, медицинскому оборудованию и очень большой вопрос к кадрам. А значит главный вопрос: куда мы спешим? Куда мы летим? Не кажется ли, что с таким подходом реформа летит в стену?», - отметил Зеленский.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Верховной Раде проходит внеочередная сессия парламента, во время которой планируется сменить правительство Гончарука.