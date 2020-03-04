Грипп "косит" украинцев: за неделю умерли шесть человек

Ни один из умерших не был вакцинирован против гриппа.

С начала эпидсезона зарегистрированы 54 лабораторно подтвержденных случая смерти в результате осложнений гриппа.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава на своей странице в Facebook.

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С 24 февраля по 1 марта ОРВИ заболел 213 тыс. 531 человек. Из них почти 65% — дети до 17 лет. Это на 17% превышает эпидемический порог в Украине.

"В течение этого же периода из-за осложнений от гриппа умерли шесть человек. Ни один из них не был вакцинирован против гриппа", - говорится в сообщении.

Ранее заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что Минздрав будет рекомендовать закрывать школы, садики, кинотеатры, музеи и торгово-развлекательные центры в случае заражения коронавирусом внутри страны, то есть незавезеного случае инфицирования.