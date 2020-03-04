Мойте руки, проветривайте помещение и не паникуйте: как уберечься от коронавируса (видео)

Коронавирус из Китая стремительно распространяется по миру.

Коронавирус COVID-19, который бушует в ряде стран, проник в Украину. Случай зафиксировали в Черновицкой области у мужчины, который вернулся в Украину из Италии с пересадкой в Румынии.

Медики госпитализировали мужчину, а его жена находилась дома. Впоследствии из-за протестов соседей она согласилась на обсервацию.

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УНИАН собрал простые советы, как уберечься от вируса-убийцы

• Часто мойте руки с мылом или обрабатывайте их спиртосодержащими (60%) антисептиками;

• Избегайте близких контактов с людьми, которые кашляют или пчихають;

• Не касайтесь руками глаз, носа и рта;

• Проветривайте и увлажняйте помещение;

• Надевайте маску, если болеете простудой или ОРВИ;

• Ешьте термически обработанные продукты животного происхождения.

Помните, что от коронавирус не помогают

• Защитные маски (их следует одевать лицам, которые уже заболели);

• Бады и гомеопатия (их эффективность не доказана);

• Лук, чеснок, алкоголь и другие средства народной медицины.

Кто в группе риска

❗️ Лица преклонного возраста.

❗️ Медицинские работники (через постоянный контакт с больными).

❗️ Люди с хроническими заболеваниями.

Какие симптомы имеет COVID-19

Болезнь поражает легкие и имеет такие симптомы: пневмония, кашель, лихорадка и затрудненное дыхание. В тяжелых случаях могут даже отказывать органы.

По состоянию на 4 марта в мире зарегистрировано 93 160 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3198 - летальные. Выздоровели 50690 человек.

Как сообщал УНИАН, что в 80% инфицированных новым коронавирусом болезнь протекает в легком виде. Главное - придерживаться рекомендаций медиков и не паниковать.