Мойте руки, проветривайте помещение и не паникуйте: как уберечься от коронавируса (видео)
Коронавирус COVID-19, который бушует в ряде стран, проник в Украину. Случай зафиксировали в Черновицкой области у мужчины, который вернулся в Украину из Италии с пересадкой в Румынии.
Медики госпитализировали мужчину, а его жена находилась дома. Впоследствии из-за протестов соседей она согласилась на обсервацию.
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УНИАН собрал простые советы, как уберечься от вируса-убийцы
• Часто мойте руки с мылом или обрабатывайте их спиртосодержащими (60%) антисептиками;
• Избегайте близких контактов с людьми, которые кашляют или пчихають;
• Не касайтесь руками глаз, носа и рта;
• Проветривайте и увлажняйте помещение;
• Надевайте маску, если болеете простудой или ОРВИ;
• Ешьте термически обработанные продукты животного происхождения.
Помните, что от коронавирус не помогают
• Защитные маски (их следует одевать лицам, которые уже заболели);
• Бады и гомеопатия (их эффективность не доказана);
• Лук, чеснок, алкоголь и другие средства народной медицины.
Кто в группе риска
❗️ Лица преклонного возраста.
❗️ Медицинские работники (через постоянный контакт с больными).
❗️ Люди с хроническими заболеваниями.
Какие симптомы имеет COVID-19
Болезнь поражает легкие и имеет такие симптомы: пневмония, кашель, лихорадка и затрудненное дыхание. В тяжелых случаях могут даже отказывать органы.
По состоянию на 4 марта в мире зарегистрировано 93 160 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3198 - летальные. Выздоровели 50690 человек.
Как сообщал УНИАН, что в 80% инфицированных новым коронавирусом болезнь протекает в легком виде. Главное - придерживаться рекомендаций медиков и не паниковать.