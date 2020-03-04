Минздрав инициирует закрытие школ, садиков и кинотеатров в случае распространения коронавируса в Украине

Усиленный режим дезинфекции транспорта будет продолжаться независимо от того, распространится ли новая коронавирусная инфекция в Украине.

Заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что Минздрав будет рекомендовать закрывать школы, садики, кинотеатры, музеи и торгово-развлекательные центры в случае заражения коронавирусом внутри страны, то есть при незавезеном случае инфицирования.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ляшко сообщил на брифинге в Киеве.

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«Если зафиксирован даже один случай передачи внутри страны - случай, который не будет связан с путешествием из страны, где зафиксирован случай коронавирусной инфекции, мы сразу будем рекомендовать органам местного самоуправления на той территории, где будет зафиксирован этот случай, вводить ограничительные противоэпидемические мероприятия - закрывать школы, детские сады, музеи, кинотеатры, торгово-развлекательные центры», - заявил он.

Также он отметил, что Минздрав введет дополнительные ограничительные противоэпидемические мероприятия в случае обнаружения завезеннного случая, но «при наличии большого количества контактов».

Кроме того, он отметил, что усиленный режим дезинфекции транспортных объектов будет продолжаться независимо от того, распространится ли новая коронавирусная инфекция в Украине.

«Что касается дезинфекции транспорта, еще 3 февраля было принято распоряжение Кабмина, которым утвержден национальный план. Там четко прописано, что органы местного самоуправления, местные органы исполнительной власти вместе с субъектами хозяйствования должны обеспечить усиленный режим дезинфекции транспортных объектов, массового пребывания людей, как одного из профилактических элементов предотвращения распространения ОРВИ, в том числе и коронавируса. Эти меры являются обоснованными в сезон повышенной заболеваемости гриппом и ОРВИ, и независимо от того, будет ли у нас распространение коронавирусной инфекции или не будет - такие меры будут положительно влиять и уменьшать количество других ОРВИ», - добавил Ляшко.

Как сообщал УНИАН, вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - двенадцатимиллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала его чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее и Италии.

3 марта в Черновцах подтвержден первый в Украине случай коронавируса - у мужчины, который с женой вернулся из Италии в Черновицкую область. Медики госпитализировали мужчину, а его жена находилась дома. Впоследствии из-за протестов соседей она согласилась на обсервацию.

По состоянию на 4 марта в мире зарегистрировано 93 160 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3198 - летальные. Выздоровели 50690 человек.