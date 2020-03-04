У 80% инфицированных новым коронавирусом болезнь протекает в легкой форме - Минздрав

Ляшко подчеркнул, что не должно быть никакой стигматизации людей по признакам, в том числе, при наличии болезни.

Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что у 80% инфицированных новым коронавирусом болезнь протекает в легкой форме.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на брифинге в Киеве. «Не должно быть никакой стигматизации людей по признакам, в том числе при наличии болезни. Самоизоляция в доме является безопасной», - заявил он.

По словам Ляшко, самоизоляция является социальной ответственностью каждого гражданина. «В то же время в обществе сформировалось ошибочное мнение о том, что мы должны всех, кто видел, слышал или прикоснулся к человеку, когда у него еще не было симптомов, должны изолировать в медицинские учреждения», - добавил он.

Заместитель руководителя Минздрава отметил, что есть четкие алгоритмы Всемирной организации здравоохранения от 27 февраля о том, кого нужно изолировать. «Мы не сможем изолировать всех, это здоровые люди, даже если они были контактными», - подчеркнул он.

Ляшко отметил, что примерно у 80% людей, заразившихся COVID-19, болезнь протекает в легкой форме.

«Это значит, что мы также будем рекомендовать, и уже сейчас рекомендуем семейным врачам тоже начинать лечение и вести медико-санитарное наблюдение за каждым случаем, и не обязательно будет госпитализация в случае массового распространения. Когда будут единичные случаи - мы будем госпитализировать все случаи коронавирусной инфекции для того, чтобы локализовать инфекционную болезнь и также, чтобы наблюдать и нарабатывать тактику ведения, чтобы потом ее транслировать на другие регионы нашей страны и делиться с ВОЗ об особенностях течения COVID-19», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания было зафиксировано в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - двенадцатимиллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала его чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее и Италии.

3 марта в Черновцах подтвержден первый в Украине случай коронавируса - у мужчины, который с женой вернулся из Италии в Черновицкую область. Медики госпитализировали мужчину, а его жена находилась дома. Впоследствии из-за протестов соседей она согласилась на обсервацию.

По состоянию на 4 марта в мире зарегистрировано 93 160 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3198 - летальные. Выздоровели 50690 человек.