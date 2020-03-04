По информации чиновников, у женщины и двух мужчин есть признаки ОРВИ.

В Черновцах с подозрением на коронавирус госпитализировали еще троих человек.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Черновицкой областной государственной администрации.

Согласно сообщению, в инфекционное отделение Черновицкой областной клинической больницы госпитализировали двух мужчин и женщину с подозрением на коронавирусную инфекцию.

Отмечается, что они были доставлены в медучреждения в карете скорой медицинской помощи, после чего автомобиль сразу отправили на дезинфекцию.

В то же время заместитель председателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак заявила, что у трех госпитализированных есть признаки ОРВИ.

«Эпидемиологи с этими людьми работать не будут, ведь это обычная реакция при любой вспышке, когда идет увеличение количества обращений от больных людей», - пояснила она.

Как сообщал УНИАН, 3 марта в Украине подтвержден первый случай коронавируса - у мужчины, который с женой вернулся из Италии в Черновицкую область. Медики госпитализировали инфицированного, его жена находится на обсервации.