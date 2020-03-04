За день до окончания обсервации в Новых Санжарах ни у одного из эвакуированных из Китая граждан не выявлены признаки болезни - Минздрав

По словам заместителя министра здравоохранения, ситуация в зоне обсервации в Новых Санжарах стабильная.

Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что 5 марта в 12:00 завершится обсервация в Новых Санжарах украинцев и иностранцев, эвакуированных из Китая, ни у одного из них признаки болезни не выявлены.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ляшко сообщил на брифинге в Киеве. «Завтра в 12.00 истекает срок обсервации в Новых Санжарах людей, которых мы эвакуировали из Уханя», - заявил он.

«Там ситуация стабильная, никаких признаков ОРВИ у эвакуированных не выявлено, повышенной температуры тела ни у кого нет, поэтому мы с уверенностью ожидаем завтрашнего дня для того, чтобы закончить обсервацию», - добавил Ляшко.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19.

20 февраля 45 украинцев и 27 иностранцев, эвакуированных из Уханя, поместили на 14-дневную обсервацию в медицинском центре «Новые Санжары» на Полтавщине.