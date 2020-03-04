Под Норвегией из-за коронавируса задержали лайнер – МИД проверяет, есть ли там украинцы

После получения информации Минздрав будет отрабатывать дальнейшую тактику действий.

Заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что Министерство иностранных дел проверяет, есть ли украинцы на немецком круизном лайнере с 1 тысячей 200 пассажирами на борту, который накануне у берегов Норвегии задержали на карантин из-за двух пассажиров с подозрением на коронавирус.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ляшко сообщил на брифинге в Киеве.

«В Норвегии задержали на карантин немецкий круизный лайнер, на борту находится 1 тыс. 200 пассажиров, там были выявлены двое с подозрением на коронавирус. У берегов Норвегии лайнер размещен на карантин», - напомнил он.

«Мы сегодня проработали этот вопрос с МИД Украины, который дал поручение посольству Украины в Норвегии проверить информацию есть ли на лайнере украинцы, после получения информации мы будем отрабатывать дальнейшую тактику действий, что мы делаем и как мы помогаем нашим украинцам, которые возможно находятся на лайнере», - добавил Ляшко.

Как известно, 3 марта в Норвегии задержали на карантин немецкий круизный лайнер с 1 тыс. 200 пассажирами на борту из-за двух пассажиров с подозрением на коронавирус.

Как сообщал УНИАН, на борту круизного лайнера Diamond Princess, который встал на рейд в японском порту Йокогама в начале февраля, было подтверждено 634 случая заражения COVID-19. Двое пассажиров скончались. На Diamond Princess находятся 25 украинцев. Двое из них - мужчина и женщина, которые являются членами экипажа - заразились коронавирусом. С 19 февраля пассажиры корабля начали покидать лайнер после двухнедельного карантина.