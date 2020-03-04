В Минздраве назвали своей главной задачей сдерживание распространения коронавируса в Украине

В ведомстве заявляют, что больным оказывается симптоматическое лечение в каждом конкретном случае в зависимости от того, как развивается болезнь.

Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко назвал главной задачей Минздрава сдерживание распространения коронавирусной инфекции на территории Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге в Киеве.

«Что касается готовности медицинской системы принимать и лечить пациентов... был вопрос, что будет с инфекционными стационарами с 1 апреля при введении медицинской реформы», - заявил он.

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По словам Ляшко, в правительстве нашли пути решения того, как финансировать систему оказания медицинской помощи инфекционным больным, в том числе за счет финансирования системы готовности к реагированию на чрезвычайные ситуации.

«Мы знаем, что количество инфекционных болезней - это нестабильное количество случаев в течение недели, месяца или года», - пояснил он.

Ляшко сообщил также о продолжении учений в инфекционных стационарных отделениях или инфекционных больницах.

Он заверил, что система здравоохранения будет готова в дальнейшем выявлять и реагировать на возможное появление новых случаев коронавируса в Украине.

«Наша главная задача - сдержать распространение случаев коронавирусной инфекции на территории нашей страны», - подчеркнул замминистра.

По словам Ляшко, специфической терапии для лечения таких больных не существует и больным оказывается симптоматическое лечение в каждом конкретном случае в зависимости от того, как развивается болезнь.

Как сообщал УНИАН, 3 марта был подтвержден первый в Украине случай коронавируса - у мужчины, который с женой вернулся из Италии в Черновцы. Медики госпитализировали мужчину, а его жена находилась дома. В дальнейшем из-за протестов соседей она согласилась на обсервацию.