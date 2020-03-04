В Минздраве назвали своей главной задачей сдерживание распространения коронавируса в Украине
Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко назвал главной задачей Минздрава сдерживание распространения коронавирусной инфекции на территории Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге в Киеве.
«Что касается готовности медицинской системы принимать и лечить пациентов... был вопрос, что будет с инфекционными стационарами с 1 апреля при введении медицинской реформы», - заявил он.
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По словам Ляшко, в правительстве нашли пути решения того, как финансировать систему оказания медицинской помощи инфекционным больным, в том числе за счет финансирования системы готовности к реагированию на чрезвычайные ситуации.
«Мы знаем, что количество инфекционных болезней - это нестабильное количество случаев в течение недели, месяца или года», - пояснил он.
Ляшко сообщил также о продолжении учений в инфекционных стационарных отделениях или инфекционных больницах.
Он заверил, что система здравоохранения будет готова в дальнейшем выявлять и реагировать на возможное появление новых случаев коронавируса в Украине.
«Наша главная задача - сдержать распространение случаев коронавирусной инфекции на территории нашей страны», - подчеркнул замминистра.
По словам Ляшко, специфической терапии для лечения таких больных не существует и больным оказывается симптоматическое лечение в каждом конкретном случае в зависимости от того, как развивается болезнь.
Как сообщал УНИАН, 3 марта был подтвержден первый в Украине случай коронавируса - у мужчины, который с женой вернулся из Италии в Черновцы. Медики госпитализировали мужчину, а его жена находилась дома. В дальнейшем из-за протестов соседей она согласилась на обсервацию.