В киевских школах усилены профилактические меры против заболеваний

Родителей просят в случае обнаружения признаков заболевания у ребенка оставить его дома и обратиться к семейному врачу.

По поручению Киевского городского главы все учебные заведения столицы обязали усилить контроль за состоянием здоровья детей и в случае ухудшения самочувствия прежде всего измерять температуру.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, об этом во время пресс-брифинга относительно противоэпидемических мероприятий против коронавируса Covid-19 в учебных заведениях Киева сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

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«Уважаемые родители, не стоит волноваться, потому что в каждом саду и школе мы контролируем состояние здоровья детей, продолжаем проведение ежедневного мониторинга отсутствия и опросы касательно самочувствия присутствующих. При необходимости родители будут проинформированы о состоянии ребенка. Но надеемся на ваше понимание и просим, в случае выявления признаков заболевания у ребенка оставить его дома и обратиться к семейному врачу», - отметил Мондриевский.

Он добавил, что учреждения обеспечены всем необходимым, в том числе термометрами. В 2019 году для закупки медикаментов из городского бюджета было выделено 12 млн грн, в бюджетах районов на 2020 год предусмотрено еще 15,6 млн грн.

За счет городских средств районные управления образования закупили дезинфицирующие и моющие средства для всех садов и школ (2019 год - 18, 9 млн грн; в 2020 году предусмотрено 22 млн грн). В садах и школах усилен контроль за режимом мытья рук и влажной уборки помещений.

«Мы ввели комплекс мероприятий и ограничим доступ к школам, в том числе и родителям. В школах введены «пятиминутки здоровья» до и после уроков. Учителя напоминают ученикам о правилах личной гигиены и поведения при распространении инфекционных заболеваний», - подчеркнул заместитель председателя КГГА.

Все учреждения обеспечены наглядной информацией по профилактике инфицирования и распространения вируса на бумажных и электронных носителях, с которой можно ознакомиться по ссылке https://don.kyivcity.gov.ua/content/profilaktyka-koronavirusu.html.

Как сообщал УНИАН, 3 марта был подтвержден первый в Украине случай коронавируса - у мужчины, который с женой вернулся из Италии в Черновцы. Медики госпитализировали мужчину, а его жена находилась дома. Впоследствии из-за протестов соседей она согласилась на обсервацию.

Сейчас в Украине находятся на исследовании 6 подозрений на коронавирусную инфекцию. Эти люди также изолированы, некоторые образцы биологического материала находятся в референс-лаборатории Центра общественного здоровья, некоторые будут доставлены в течение сегодняшнего дня.