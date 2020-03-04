Инфицированный коронавирусом житель Черновцов чувствует себя лучше – медик

Также врачи проводят наблюдение за шестью лицами, которые контактировали с жителем Черновцов.

Житель Черновцов, у которого подтвердили коронавирусную инфекцию, чувствует себя лучше и имеет нормальный аппетит.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Черновицкой областной государственной администрации со ссылкой на информацию заведующей инфекционным отделением Черновицкой областной клинической больницы Валентины Миндреску.

«Утром у мужчины была температура 36,7 градуса и незначительный кашель. У него нормальный аппетит. Наблюдаем положительную динамику», - цитирует пресс-служба слова медика.

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В то же время и.о. директора Черновицкого областного лабораторного центра Минздрава Наталья Гопко сегодня на брифинге сообщила, что врачи проводят наблюдение за шестью лицами, которые контактировали с инфицированным.

Она заявила, что сейчас в Черновицкой области это единственный подтвержденный случай коронавируса.

«Идет медицинское наблюдение за лицами, которые имели контакты с инфицированным и могли заразиться. Реально есть шесть контактных лиц. Пять из них - это работники пункта пропуска через государственную границу, которые осуществляли контроль, а также еще одно контактное лицо - жена, которая находилась с ним во время путешествия. Также ведется наблюдение за родственником семьи, который не контактировал, но передавал ключи через окно. Кстати, он тоже, возможно, столкнулся с определенными неудобствами на работе, что, собственно, побуждает нас обследовать его для того, чтобы снять напряжение в его коллективе», - сообщила Гопко.

Как ранее сообщал УНИАН, 3 марта в Украине был подтвержден первый случай коронавируса - у мужчины, который с женой вернулся из Италии в Черновицкую область. Медики госпитализировали мужчину, а его жена находилась дома. Впоследствии из-за протестов соседей она согласилась на обсервацию.