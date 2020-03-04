В Кировоградской области впервые за много лет родилась четверня (видео)

Сейчас малыши находятся в палате интенсивной терапии.

Четверня родилась в Кировоградской области впервые за много лет.

Сразу четыре дочери появились на свет в семье спасателя, говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеВ Днепре женщина с многочисленными патологиями родила здоровую девочку (фото)

Девочки — идентичные близнецы, родились с помощью кесарева сечения. Сейчас малыши в палате интенсивной терапии под наблюдением медиков.

Вес каждой из четырех сестричек — около 2 кг, рост - 42-43 см. И это — очень хорошие показатели, говорят медики.

Сейчас малыши находятся в палате интенсивной терапии, их 24-летняя мама восстанавливает силы в соседней палате.

Ранее в Житомире родилась девочка весом 5 килограммов 260 граммов. Ростом она 60 сантиметров.