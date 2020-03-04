В Кировоградской области впервые за много лет родилась четверня (видео)
10:59, 04 марта 2020Страна
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Сейчас малыши находятся в палате интенсивной терапии.
Впервые за много лет в Кировоградской области появилась на свет четверня
Четверня родилась в Кировоградской области впервые за много лет.
Сразу четыре дочери появились на свет в семье спасателя, говорится в сюжете ТСН.
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Девочки — идентичные близнецы, родились с помощью кесарева сечения. Сейчас малыши в палате интенсивной терапии под наблюдением медиков.
Вес каждой из четырех сестричек — около 2 кг, рост - 42-43 см. И это — очень хорошие показатели, говорят медики.
Сейчас малыши находятся в палате интенсивной терапии, их 24-летняя мама восстанавливает силы в соседней палате.
Ранее в Житомире родилась девочка весом 5 килограммов 260 граммов. Ростом она 60 сантиметров.
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