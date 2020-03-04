Вчера на границе с РФ у украинки зафиксировали повышенную температуру, признаков коронавируса не нашли

В пунктах пропуска через государственную границу, а также в КПВВ на линии разграничения 3 марта осуществлена проверка 110 тыс. 999 человек.

За прошедшие сутки пограничники обнаружили одну гражданку с повышенной температурой, что въезжала в Украину, но признаков инфицирования коронавирусом зафиксировано не было.

Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины относительно результатов температурного скрининга за минувшие сутки.

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"В течение минувших суток пограничники осуществляли температурный скрининг граждан, которые въезжают в Украину в пунктах пропуска через государственную границу, а также в КПВВ на линии разграничения в зоне проведения операции Объединенных сил и админгранице с временно оккупированной территорией Автономной Республики Крым", - отметили пограничники.

В частности, вчера осуществлена проверка 110 тыс. 999 человек. В пункте пропуска "Зерновое" (Сумская обл.) выявлена одна гражданка Украины с повышенной температурой 38,5 градусов. Врачи диагностировали ОРВИ, признаков инфицирования коронавирусом не обнаружено.

Также пограничники напомнили, что сегодня в Украине зафиксирован один случай заболевания COVID-19 в Черновцах. Гражданин Украины был госпитализирован в инфекционное отделение Черновицкой областной больницы с жалобами на состояние здоровья через несколько дней после возвращения домой из Италии.

"Пограничников, которые осуществляли оформление данного гражданина, поместили в инфекционное отделение военного госпиталя на обсервацию", - говорится в сообщении.