Обеспечить всех масками нет возможности – мэр Черновцов о коронавирусе

По словам мэра Алексея Каспрука в городе пока не планируют вводить чрезвычайное положение.

Алексей Каспрук - мэр Черновцов, где появился первый зараженный коронавирусом Соvid-19, заявил, что обеспечить всех людей масками нет возможности.

Об этом он заявил во время видеообращения в Facebook.

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"Самая большая проблема та, что наиболее популярные средства - маски, биохалаты, электронные термометры - они разобраны, раскуплены и остались в небольших количествах", - рассказал Каспрук.

"Маску должна носить больной, врач, который с больным контактирует, и желательно носить маски тем пациентам, которые посещают учреждения здравоохранения. Надевать всем маски повально причины нет, и, реально говоря - возможности не имеем всех обеспечить", - добавил Каспрук.

Также он сообщил, что в городе пока не планируют вводить чрезвычайное положение.

«Ситуация на контроле и в ОГА, и в городском совете, мы ежедневно по несколько раз будем проводить плановые совещания и пока оснований вводить чрезвычайное положение нет, хотя по закону мы могли бы это сделать..." - сказал Каспрук.

Как сообщал УНИАН, в Черновцах подтвержден первый в Украине случай коронавируса - у мужчины, который с женой вернулся из Италии. Медики госпитализировали мужчину, а его жена находится дома.