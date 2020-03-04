Главный санврач: самоизоляция из-за контакта с больным – это нормальная европейская практика

Ляшко отметил, что госпитализация "контактов" может парализовать систему охраны здоровья, поэтому медики рекомендуют самоизоляцию.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко призвал с пониманием отнестись к самоизоляции людей, которые могли контактировать с зараженным коронавирусом жителем Черновцов.

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"Когда здоровые люди находятся в самоизоляции – это нормальная европейская практика", – пояснил Ляшко, комментируя «бунт» в Черновцах, где местные жители потребовали изолировать жену больного, передает "Обозреватель".

Ляшко отметил, что госпитализация "контактов" может парализовать систему охраны здоровья, поэтому медики рекомендуют таким людям самоизоляцию.

"Мы должны сохранить действующую систему здравоохранения, а не парализовать ее сегодня госпитализацией всех контактов. Поскольку, несмотря на присутствие коронавирусной инфекции, у нас продолжают происходить инфаркты, инсульты, люди нуждаются в ургентной медицинской помощи. Все должны с пониманием отнестись к сложившейся ситуации", – подчеркнул он.

По словам санврача, стигматизация человека по признаку наличия инфекционного заболевания или наличии контактов "неприемлемо в 21 веке".

Ляшко также уточнил, что самоизоляция в подобной ситуации позволяет выдать человеку больничный лист.

"На законодательном уровне урегулировано, что самоизоляция в рамках введения карантина санитарно-эпидемиологическими службами подпадает под выдачу больничных", – отметил он.