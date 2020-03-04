Назван самый вредный салат
Гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Алексей Парамонов рассказал, что употребление салатов, щедро приправленных майонезом, следует ограничить.
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При этом наиболее вредными салатами медик считает "Оливье" и "Мимозу", без которых не обходится практически ни одно застолье в семьях, сообщает UkrHealth.
Эти салаты, как и селедку под шубой, иногда буквально заливают майонезом. Такие блюда гастроэнтерологи называют "калорийной бомбой".
Заправлять салаты следует нежирной сметаной или йогуртом без добавок. Это и вкусно, и полезно.
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