Назван самый вредный салат

Заправлять салаты следует нежирной сметаной или йогуртом без добавок. Это и вкусно, и полезно.

Гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Алексей Парамонов рассказал, что употребление салатов, щедро приправленных майонезом, следует ограничить.

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При этом наиболее вредными салатами медик считает "Оливье" и "Мимозу", без которых не обходится практически ни одно застолье в семьях, сообщает UkrHealth.

Эти салаты, как и селедку под шубой, иногда буквально заливают майонезом. Такие блюда гастроэнтерологи называют "калорийной бомбой".

Заправлять салаты следует нежирной сметаной или йогуртом без добавок. Это и вкусно, и полезно.

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