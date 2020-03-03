Соседи больного коронавирусом украинца требуют от медиков изолировать его жену (фото)
В Черновцах группа жильцов многоэтажного дома, в котором проживает семья инфицированного коронавирусом мужчины, требуют от медиков изолировать жену заболевшего от других людей.
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Как передает корреспондент УНИАН, сегодня вечером около 20 жильцов многоэтажки на улице Русской собрались под подъездом и обсуждают ситуацию.
Они выражают возмущение в связи с тем, что жену черновчанина, у которого подтвердили коронавирусную инфекцию, не изолировали, и она остается дома.
На место происшествия прибыли санэпидемиологи и работники полиции. Они заверили, что в ближайшее время к ним прибудет мэр Черновцов Алексей Каспрук.
Также известно, что туда должен прибыть и председатель Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук.
Как сообщал УНИАН, в Черновцах подтвержден первый в Украине случай коронавируса - у мужчины, который с женой вернулся из Италии.
Медики госпитализировали мужчину, а его жена находится дома.