Коронавирус в Украине: с инфицированным могли контактировать до 10 человек

За всеми этими людьми, по словам главного санитарного врача Ляшко, установлено медико-санитарное наблюдение.

Количество людей, с которыми мог контактировать инфицированный коронавирусом украинец из Черновицкой области, составляет до десяти человек.

Об этом рассказал главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко в интервью "РБК-Украина".

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Он заверил, что "процесс четко контролируется эпидемиологами".

"Всех других контактных лиц определено. В общем, это до десяти человек. За ними установлено медико-санитарное наблюдение. Ближайший контакт – жена, которая была вместе с больным. Она находится на самоизоляции в домашних условиях", - отметил Ляшко.

Главный санврач добавил, что есть четкий алгоритм, как действовать и кого передавать на тестирование.

"Этот алгоритм доведен на места и все работают по этому алгоритму", - отметил Ляшко.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 марта, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине зафиксирован первый случай нового коронавируса. COVID-19 обнаружили в Черновицкой области у мужчины, прибывшего из Италии.

Всего в мире по состоянию на 3 марта зарегистрировано 90 тыс. 937 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, из них 3 тыс. 117 летальных, выздоровели 48 тыс. 017 человек.