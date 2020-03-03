Против коронавируса: во Львове дезинфицируют общественный транспорт (фоторепортаж)

Два раза в день трамваи, троллейбусы и автобусы проходят дезинфекцию.

Из-за вспышки коронавируса в европейских странах "Львовэлектротранс" проводит дополнительные мероприятия по дезинфекции всего подвижного состава.

Об этом сообщает Львовский городской совет.

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Отмечается, что процесс дезинфекции троллейбусы и автобусы проходят два раза в день.

По словам начальника управления транспорта Львовского горсовета Ореста Олеськива, дополнительно обрабатывать дезинфицирующими средствами перила и все поверхности в салонах начали после вспышки заболеваемости гриппом и ОРВИ во Львове, когда значительная часть учебных заведений была на карантине.

Сейчас эти мероприятия продолжаются. Кроме того, с требованием проводить дополнительные мероприятия по дезинфекции львовские власти обратились к частным перевозчикам.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 марта, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине зафиксирован первый случай нового коронавируса. COVID-19 выявили в Черновицкой области у мужчины, который прилетел из Италии.

Всего по состоянию на 3 марта в мире зарегистрировано 90 тыс. 937 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, из них 3 тыс. 117 летальных, выздоровели 48 тыс. 017 человек.