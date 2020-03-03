Коронавирус в Черновцах: школы и детсады на карантин закрывать не будут

Также мэр Черновцов заверил, что общественный транспорт, в котором не проведут дезинфекцию, на маршруты не выйдет.

В Черновцах в связи с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции не будут объявлять карантин в школах и детсадах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил городской голова Алексей Каспрук.

По словам должностного лица, сейчас в городе нет оснований вводить карантин.

«Но есть четкое указание – усилить меры по дезинфекции помещений. Завтра со школьниками проведут соответствующий урок по безопасности жизнедеятельности, на котором расскажут, что такое коронавирус, и как себя надо вести», - сказал Каспрук.

Он добавил, что в течение 4-5 марта родителей школьников письменно предупредят о необходимых мерах, которые следует соблюдать.

«Очень большая просьба к родителям: детей с малейшими признаками ОРВИ не допускать к занятиям в школах и детских садах. Общие правила Всемирной организации здравоохранения для предотвращения распространения инфекции – простые и наиболее действенные: заболел – сиди дома», - сказал городской голова.

Кроме того, по словам Каспрука, в Черновцах усиленно будут дезинфицировать общественный транспорт.

«Завтра ни один троллейбус, ни один автобус не вымытый, не подготовленный и не продезинфицированный на линию не выйдет», - сказал городской голова.

Вместе с тем, в городе готовится печатная продукция с рекомендациями жителям о том, как не инфицироваться коронавирусом.

Как отметил Каспрук, эту продукцию будут распространять в учреждениях, организациях и магазинах Черновцов.

По словам городского головы, весенние утренники в детских садах, приуроченные к Международному женскому дню, также не будут отменять, поскольку дошкольные учебные заведения являются изолированными.

Как сообщал УНИАН, 3 марта стало известно о первом лабораторно подтвержденном в Украине случае инфицирования коронавирусом. Его обнаружили в Черновицкой области у мужчины, который вернулся из Италии.

По информации Черновицкой ОГА, мужчина с 21 февраля путешествовал по Италии вместе с женой. В путешествии и при возвращении домой 26 февраля чувствовал себя хорошо. Симптомы ОРВИ у него появились 29 февраля. Мужчина госпитализирован в инфекционное отделение областной клинической больницы. Жена инфицированного чувствует себя хорошо и находится в самоизоляции.