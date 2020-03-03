В Минздраве оценили риск распространения нового коронавируса по Украине

Скалецкая добавила, что Всемирная организация здравоохранения передала Украине 30 тест-систем для выявления коронавируса.

Риск распространения болезни от мужчины, у которого в Черновцах диагностировали новую коронавирусную инфекцию, минимальный.

Об этом заявила глава Министерства здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая на своей странице в Facebook.

Читайте такжеКоронавирус в Украине: симптомы COVID-19, как не заразится

По ее словам, процесс изоляции и лечения мужчины, у которого обнаружили коронавирус в Черновцах, состоялся в соответствии со всеми утвержденными алгоритмами.

Скалецкая добавила, что Всемирная организация здравоохранения передала Украине 30 тест-систем, каждая из которых может делать 100 исследований.

"На уровне Министерства здравоохранения мы ежедневно общаемся с экспертами ВОЗ. У нас договоренность: в случае необходимости Украина получит еще больше тест-систем", - добавила она.

Как сообщал УНИАН, в Украине зафиксирован первый случай нового коронавируса. Зараженный — мужчина, который приехал в Черновицкую область из Италии.