В Минздраве оценили риск распространения нового коронавируса по Украине
Риск распространения болезни от мужчины, у которого в Черновцах диагностировали новую коронавирусную инфекцию, минимальный.
Об этом заявила глава Министерства здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая на своей странице в Facebook.
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По ее словам, процесс изоляции и лечения мужчины, у которого обнаружили коронавирус в Черновцах, состоялся в соответствии со всеми утвержденными алгоритмами.
Скалецкая добавила, что Всемирная организация здравоохранения передала Украине 30 тест-систем, каждая из которых может делать 100 исследований.
"На уровне Министерства здравоохранения мы ежедневно общаемся с экспертами ВОЗ. У нас договоренность: в случае необходимости Украина получит еще больше тест-систем", - добавила она.
Как сообщал УНИАН, в Украине зафиксирован первый случай нового коронавируса. Зараженный — мужчина, который приехал в Черновицкую область из Италии.