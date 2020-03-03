Дезинфекция транспорта и измерения температуры в школах: как Киев готовится к коронавирусу

Для столичных аэропортов заказали экспресс-тесты для выявления вируса.

После выявления случая инфицирования коронавирусом в Черновицкой области к предотвращению болезни активно готовятся в Киеве.

Об этом сообщил мэр столицы и глава КГГА Виталий Кличко на своей странице в Фейсбук.

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"В столице подготовлены базы в семи столичных больницах для госпитализации пациентов с подозрением на коронавирус. Три из них - для взрослых, три - для детей и одна - для беременных", - написал мэр на своей странице в фейсбуке. На случай ухудшения эпидемической ситуации в Киеве были определены дополнительные учреждения здравоохранения, где есть отдельно стоящие корпуса.

Кроме этого, были подготовлены две специализированные бригады экстренной помощи для транспортировки людей с подозрением на коронавирус, а кареты скорых и коммунальный общественный транспорт Киева обрабатывают дезинфицирующими средствами. Также Кличко заявил о том, что поручил департаментам образования и здравоохранения КГГА организовать измерения температуры всем воспитанникам детских садов и учащимся столичных школ каждое утро.

"Столичная власть, по собственной инициативе, заказала оборудование для проведения экспресс-тестов на коронавирус в обоих аэропортах Киева. Чтобы пассажирам, у которых обнаружили высокую температуру или признаки возможного заболевания, могли сделать тест непосредственно в аэропорту", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 марта, в Украине зафиксирован первый случай заболевания на коронавирус. Заболел мужчина, вернувшийся из Италии. Он путешествовал с женой, которая сейчас находится в самоизоляции.

Справка УНИАН. В конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19. Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.

28 февраля Всемирная организация здравоохранения повысила оценку глобального риска распространения нового коронавируса COVID-19 с «высокого» до «очень высокого».

По состоянию на 3 марта в мире зарегистрировано 90 тыс. 937 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 тыс. 117 летальных, выздоровели 48 тыс. 017 человек.