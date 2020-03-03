Образец анализов больного коронавирусом украинца направили в Лондон

Рентгенологически признаков пневмонии у больного нет.

Украинские медики направили образец анализов больного коронавирусом украинца в Лондон для окончательного подтверждения диагноза.

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Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Украины.

Отмечается, что мужчина госпитализирован, изолирован и находится под медицинским наблюдением. По итогам утреннего осмотра температуры у него нет, есть жалобы на сухой кашель.

«Рентгенологически признаков пневмонии нет. Образец отправлен для окончательного подтверждения в Лондон», - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня в Украине зафиксировали первый случай заражения коронавирусом COVID-19. Инфицированным оказался житель Черновицкой области, который прилетел из Италии.

Подразделения ГПСУ и специалисты министерства устанавливают лиц, которые могли контактировать с украинцем, у которого обнаружили китайский коронавирус.