Образец анализов больного коронавирусом украинца направили в Лондон
Украинские медики направили образец анализов больного коронавирусом украинца в Лондон для окончательного подтверждения диагноза.
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Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Украины.
Отмечается, что мужчина госпитализирован, изолирован и находится под медицинским наблюдением. По итогам утреннего осмотра температуры у него нет, есть жалобы на сухой кашель.
«Рентгенологически признаков пневмонии нет. Образец отправлен для окончательного подтверждения в Лондон», - говорится в сообщении.
Напомним, сегодня в Украине зафиксировали первый случай заражения коронавирусом COVID-19. Инфицированным оказался житель Черновицкой области, который прилетел из Италии.
Подразделения ГПСУ и специалисты министерства устанавливают лиц, которые могли контактировать с украинцем, у которого обнаружили китайский коронавирус.