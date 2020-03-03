Коронавирус в Украине: симптомы COVID-19, как не заразиться

В случае первых подозрений на коронавирус сразу же обратитесь к врачу.

3 марта главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что в Украине официально зафиксировали первый случай коронавируса.

В связи с этим УНИАН расскажет, как уберечься от вируса-убийцы. Рекомендации в основном такие же, как и при профилактике гриппа.

Как уберечься от коронавируса

! В случае первых подозрений на коронавирус сразу же обратитесь к врачу (речь идет о таких симптомах как лихорадка и затрудненное дыхание).

Читайте такжеКоронавирус в Украине: что известно на данный момент – все подробности (трансляция)

Что делать, чтобы не заразиться коронавирусом

Часто мойте руки, если нет такой возможности — воспользуйтесь антисептиком. Но помните, что им нужно тщательно обрабатывать руки не менее 30 секунд.

Избегайте тесного контакта (находитесь на расстоянии 1,5-2 метра) со всеми, у кого наблюдается лихорадка и кашель.

Во время чихания и кашля прикрывайте рот и нос бумажным платком, который после использования выбросьте и обязательно помойте руки.

По возможности, не трогайте руками нос, рот и глаза - так вирус можно "перенести" с кожи рук в организм.

Помните о тщательной термической обработке продуктов животного происхождения.

Человеку с симптомами острой респираторной болезни - читай коронавируса - обязательно нужно носить хирургическую маску!

Подчеркнем, что лекарства от коронавируса только начали тестировать.

Основные меры против Covid-19 должно обеспечить государство:

изоляция зараженных карантин в учебных заведениях отмена массовых мероприятий а главное — предупреждение паники.

Читайте такжеСкалецкая прокомментировала первый случай коронавируса в Украине

Как украинцы решили бороться с коронавирусом?

Наши сограждане решили, что бороться с китайским коронавирусом можно "по старинке" и еще до официально зафиксированного в Украине случая заболевания раскупили медицинские маски в аптеках и начали покупать противовирусные препараты. Но эффективность ни тех, ни других в борьбе с COVID-19 не доказана.

Симптомы коронавируса:

насморк

боль в горле

повышенная температура

кашель

затрудненное дыхание

возможна диарея, тошнота и рвота.

Протекать болезнь может и бессимптомно.