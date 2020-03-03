Коронавирус в Украине: симптомы COVID-19, как не заразиться
3 марта главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что в Украине официально зафиксировали первый случай коронавируса.
В связи с этим УНИАН расскажет, как уберечься от вируса-убийцы. Рекомендации в основном такие же, как и при профилактике гриппа.
Как уберечься от коронавируса
! В случае первых подозрений на коронавирус сразу же обратитесь к врачу (речь идет о таких симптомах как лихорадка и затрудненное дыхание).
Читайте такжеКоронавирус в Украине: что известно на данный момент – все подробности (трансляция)
Что делать, чтобы не заразиться коронавирусом
- Часто мойте руки, если нет такой возможности — воспользуйтесь антисептиком. Но помните, что им нужно тщательно обрабатывать руки не менее 30 секунд.
- Избегайте тесного контакта (находитесь на расстоянии 1,5-2 метра) со всеми, у кого наблюдается лихорадка и кашель.
- Во время чихания и кашля прикрывайте рот и нос бумажным платком, который после использования выбросьте и обязательно помойте руки.
- По возможности, не трогайте руками нос, рот и глаза - так вирус можно "перенести" с кожи рук в организм.
- Помните о тщательной термической обработке продуктов животного происхождения.
- Человеку с симптомами острой респираторной болезни - читай коронавируса - обязательно нужно носить хирургическую маску!
- Подчеркнем, что лекарства от коронавируса только начали тестировать.
Основные меры против Covid-19 должно обеспечить государство:
- изоляция зараженных
- карантин в учебных заведениях
- отмена массовых мероприятий
- а главное — предупреждение паники.
Читайте такжеСкалецкая прокомментировала первый случай коронавируса в Украине
Как украинцы решили бороться с коронавирусом?
Наши сограждане решили, что бороться с китайским коронавирусом можно "по старинке" и еще до официально зафиксированного в Украине случая заболевания раскупили медицинские маски в аптеках и начали покупать противовирусные препараты. Но эффективность ни тех, ни других в борьбе с COVID-19 не доказана.
Симптомы коронавируса:
- насморк
- боль в горле
- повышенная температура
- кашель
- затрудненное дыхание
- возможна диарея, тошнота и рвота.
Протекать болезнь может и бессимптомно.