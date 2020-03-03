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Коронавирус в Украине: симптомы COVID-19, как не заразиться

14:22, 03 марта 2020
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REUTERS

В связи с этим УНИАН расскажет, как уберечься от вируса-убийцы. Рекомендации в основном такие же, как и при профилактике гриппа.

Как уберечься от коронавируса

! В случае первых подозрений на коронавирус сразу же обратитесь к врачу (речь идет о таких симптомах как лихорадка и затрудненное дыхание). 

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Что делать, чтобы не заразиться коронавирусом

  • Часто мойте руки, если нет такой возможности — воспользуйтесь антисептиком. Но помните, что им нужно тщательно обрабатывать руки не менее 30 секунд.
  • Избегайте тесного контакта (находитесь на расстоянии 1,5-2 метра) со всеми, у кого наблюдается лихорадка и кашель.
  • Во время чихания и кашля прикрывайте рот и нос бумажным платком, который после использования выбросьте и обязательно помойте руки.
  • По возможности, не трогайте руками нос, рот и глаза - так вирус можно "перенести" с кожи рук в организм.
  • Помните о тщательной термической обработке продуктов животного происхождения.
  • Человеку с симптомами острой респираторной болезни - читай коронавируса - обязательно нужно носить хирургическую маску!
  • Подчеркнем, что лекарства от коронавируса только начали тестировать.

Основные меры против Covid-19 должно обеспечить государство:

  1. изоляция зараженных
  2. карантин в учебных заведениях
  3. отмена массовых мероприятий
  4. а главное — предупреждение паники. 

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Как украинцы решили бороться с коронавирусом?

Наши сограждане решили, что бороться с китайским коронавирусом можно "по старинке" и еще до официально зафиксированного в Украине случая заболевания раскупили медицинские маски в аптеках и начали покупать противовирусные препараты. Но  эффективность ни тех, ни других в борьбе с COVID-19 не доказана.

Симптомы коронавируса:

  • насморк
  • боль в горле
  • повышенная температура
  • кашель
  • затрудненное дыхание
  • возможна диарея, тошнота и рвота. 

Протекать болезнь может и бессимптомно.

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