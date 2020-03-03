Коронавирус в Черновицкой области: на Буковине заработала круглосуточная "горячая линия"

Обращаться на нее призывают всех, кто находился в странах с зарегистрированными случаями инфицирования COVID-19.

В Черновицкой области работает круглосуточная "горячая линия" для информирования населения о получении медицинской помощи в случае появления симптомов, похожих на коронавирус COVID-19.

Об этом говорится в сообщении Черновицкой ОГА на официальной странице в Facebook.

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Звонить на нее советуют всем, кто находился в странах с зарегистрированными случаями коронавируса, в случае ухудшения самочувствия, даже если при пересечении границы они не имели проблем со здоровьем.

Телефон круглосуточной "горячей линии": 066 084 93 13.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 марта, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине зафиксирован первый случай нового коронавируса. COVID-19 выявили в Черновицкой области у мужчины, который прилетел из Италии.

Всего по состоянию на 3 марта в мире зарегистрировано 90 тыс. 937 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, из них 3 тыс. 117 летальных, выздоровели 48 тыс. 017 человек.