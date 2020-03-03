Первый случай коронавируса в Украине: пограничники устанавливают людей, которые контактировали с зараженным

Проверяют на признаки коронавируса в частности пограничников, которые оформляли въезд инфицированного украинца в Украину.

Подразделения государственной пограничной службы и специалисты Министерства здравоохранения устанавливают лиц, которые могли контактировать с украинцем, у которого обнаружили китайский коронавирус.

Об этом hromadske сообщил спикер пограничников Андрей Демченко.

По его словам, проверяют на признаки коронавируса в частности пограничников, которые оформляли въезд инфицированного украинца в Украину. Они сейчас находятся под наблюдением врачей. Человек въезжал в Украину из Румынии в пункте пропуска «Порубное».

«Они ехали машиной (инфицированный украинец и его жена — ред.), несколько военнослужащих контактировали с ними — те, которые мерили температуру, и те, которые занимались оформлением проезда», — сказал Демченко.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 марта, в Украине зафиксирован первый случай инфицирования коронавирусом. Заболел мужчина, вернувшийся из Италии. Он путешествовал с женой, которая сейчас находится в самоизоляции.

Справка УНИАН. В конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19. Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.

28 февраля Всемирная организация здравоохранения повысила оценку глобального риска распространения нового коронавируса COVID-19 с «высокого» до «очень высокого».

По состоянию на 3 марта в мире зарегистрировано 90 тыс. 937 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 тыс. 117 летальных, выздоровели 48 тыс. 017 человек.