Коронавирус в Украине: что известно на данный момент – все подробности (трансляция)

Первый случай заражения COVID-19 зафиксировали в Черновицкой области.

Во вторник, 3 марта, в Украине зафиксировали первый случай заражения коронавирусом COVID-19.

Инфицированным оказался житель Черновицкой области, который прилетел из Италии.

УНИАН внимательно следит за тем, что происходит.

Справка УНИАН. В конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19. Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.

28 февраля Всемирная организация здравоохранения повысила оценку глобального риска распространения нового коронавируса COVID-19 с «высокого» до «очень высокого».

По состоянию на 3 марта в мире зарегистрировано 90 тысяч 937 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 тысяч 117 летальных, выздоровели 48 тысяч 017 человек.