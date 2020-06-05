Коронавирус в Украине 2020: последние новости по состоянию на 5 июня (онлайн)

Ситуация с коронавирусом в Украине. УНИАН внимательно следит за происходящим.

Текстовая трансляция о ситуации с коронавирусом в Украине и карантином по состоянию на 5 июня 2020 года:

Справка УНИАН. В конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19. Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.

28 февраля Всемирная организация здравоохранения повысила оценку глобального риска распространения нового коронавируса COVID-19 с «высокого» до «очень высокого».

Коронавирус - как уберечься, профилактика

Ключевые рекомендации, как уберечь себя от опасности коронавируса:

Регулярно мойте руки с мылом (не менее 20 секунд) или обрабатывайте дезинфицирующими средствами;

Избегайте близкого контакта с теми, кто имеет лихорадку или кашель;

Не прикасайтесь к лицу немытыми руками;

Тщательно готовьте пищу, в частности мясо и яйца;

Как можно чаще проветривайте помещение;

По возможности избегайте мест массового скопления людей.

Как предотвратить распространение инфекции:

Если чувствуете симптомы респираторного заболевания, ограничьте контакты с другими людьми и используйте защитную маску для лица (ее следует регулярно заменять / обеззараживать) Если вы посещали страны, где зафиксированы случаи COVID-19, и в течение 2 недель после этого у вас возникли симптомы респираторного заболевания, немедленно обратитесь за медицинской помощью; Во время кашля и чихания прикройте рот и нос согнутым локтем или одноразовой салфеткой, после чего выбросьте салфетку и вымойте руки.

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