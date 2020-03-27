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Коронавирус в Украине 2020: последние новости по состоянию на 27 марта (онлайн)

07:54, 27 марта 2020
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Карантин в Украине 2020 в связи с коронавирусом / фото УНИАН

Ситуация с коронавирусом в Украине. УНИАН внимательно следит за тем, что происходит. Текстовая трансляция о ситуации с коронавирусом в Украине и карантином по состоянию на 27 марта 2020 года:

Справка УНИАН. В конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19. Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.

28 февраля Всемирная организация здравоохранения повысила оценку глобального риска распространения нового коронавируса COVID-19 с «высокого» до «очень высокого».

Коронавирус - как уберечься, профилактика

Ключевые рекомендации, как уберечь себя от опасности коронавируса:

  • Регулярно мойте руки с мылом (не менее 20 секунд) или обрабатывайте дезинфицирующими средствами;
  • Избегайте близкого контакта с теми, кто имеет лихорадку или кашель;
  • Не прикасайтесь к лицу немытыми руками;
  • Тщательно готовьте пищу, в частности мясо и яйца;
  • Как можно чаще проветривайте помещение;
  • По возможности избегайте мест массового скопления людей.

Как предотвратить распространение инфекции:

  1. Если чувствуете симптомы респираторного заболевания, ограничьте контакты с другими людьми и используйте защитную маску для лица (ее следует регулярно заменять / обеззараживать)
  2. Если вы посещали страны, где зафиксированы случаи COVID-19, и в течение 2 недель после этого у вас возникли симптомы респираторного заболевания, немедленно обратитесь за медицинской помощью;
  3. Во время кашля и чихания прикройте рот и нос согнутым локтем или одноразовой салфеткой, после чего выбросьте салфетку и вымойте руки.

Как уберечтся от коронавируса: советы / инфографика: УНИАН

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