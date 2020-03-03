В школах Черновицкой области усилили меры безопасности из-за коронавируса

К учебе не будут допускать детей с температурой и симптомами гриппа.

Учебный процесс в Черновцах и области не приостановлен, однако в школах и вузах региона усилены меры безопасности.

Об этом рассказал руководитель управления образования Черновцов Сергей Мартынюк, передает ТСН.ua.

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"По состоянию на сейчас учебный процесс продолжается. Об ограничении обучения на брифинге ОГА 3 марта не было. От министерства образования и науки Украины мы получили рекомендации по профилактике коронавируса в учебных заведениях. Сейчас во всех учебных заведениях области усилены меры безопасности", - отметил Мартынюк.

Он добавил, что классные руководители также проинформированы и будут не допускать к обучению детей с температурой и симптомами гриппа.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 марта, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине зафиксирован первый случай нового коронавируса. Инфицированный COVID-19 мужчина прилетел из Италии.

Всего по состоянию на 3 марта в мире зарегистрировано 90 тыс. 937 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, из них 3 тыс. 117 летальных, выздоровели 48 тыс. 017 человек.