В отдельной палате и в защитных костюмах: как лечат первого больного коронавирусом в Украине

Черновцы до сих пор не получили тест-системы для выявления вируса Covid-19, заявила представительница ОГА.

Украинца, у которого обнаружили коронавирусную инфекцию после прилета из Италии, сейчас лечат в Черновицкой областной больнице, ему оказали необходимое медицинское сопровождение.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL сообщила заместитель директора департамента здравоохранения Черновецкой ОГА Мария Полищук.

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По ее словам, в палате есть отдельный санузел, а врачи контактируют с пациентом только в защитных костюмах.

«В этом инфекционном отделении у нас находится еще двое больных, которые ранее были обследованы на коронавирус в связи со своей историей путешествий и наличием симптомов болезни, но анализы не подтвердили наличие именно коронавируса», – сказала она.

При этом чиновница заявила, что Черновцы до сих пор не получили тест-системы для выявления вируса Covid-19.

Как сообщал УНИАН, в Украине зафиксирован первый случай коронавирусной инфекции. Ее обнаружили у мужчины, который вернулся из Италии в Черновицкой области.