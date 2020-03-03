Стало известно о состоянии больного коронавирусом украинца
Больной Covid-19 украинец чувствует себя нормально. Его лечат симптоматично.
Об этом в комментарии OBOZREVATEL сообщила заместитель директора департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Мария Полищук.
Врачи оценивают состояние пациента ближе к средней тяжести.
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«Специфического лечения коронавируса не существует, поэтому лечение симптоматическое. Если есть кашель – снимают кашель, у кого есть температура, ее «сбивают» и наблюдают. Вчера делали рентгеновский снимок – пневмонии нет. Его лечат как пациента с респираторным заболеванием. Его состояние стабильное, ближе к средней тяжести, поэтому он чувствует себя хорошо», – сказала она.
По словам чиновницы, у жены больного признаков коронавируса нет. Она находится в самоизоляции в собственной квартире под наблюдением медиков. Подозреваемых на заражение в области пока нет.
Как сообщал УНИАН, в Украине зафиксирован первый случай коронавирусной инфекции. Ее обнаружили у мужчины, который вернулся из Италии в Черновицкую область.