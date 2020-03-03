"Сохраняйте спокойствие": Гончарук о появлении коронавируса в Украине

В Украине коронавирусом инфицирован мужчина, вернувшийся из Италии.

Премьер-министр Алексей Гончарук призвал украинцев после обнаружения нового коронавируса сохранять спокойствие и получать информацию только из официальных источников.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Как и ожидалось, в Украине зафиксирован первый случай заболевания, вызванного новым коронавирусом. Подчеркиваю, государство готово оперативно реагировать и оказывать квалифицированную медицинскую помощь. Прошу сохранять спокойствие и получать информацию только из официальных источников", - призвал Гончарук.

Он напомнил, что правительство создало специальную инфостраничку со всей актуальной информацией (https://covid19.com.ua/).

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 марта, в Украине зафиксирован первый случай инфицирования коронавирусом. Заболел мужчина, вернувшийся из Италии. Он путешествовал с женой, которая сейчас находится в самоизоляции.

Справка УНИАН. В конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19. Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.

28 февраля Всемирная организация здравоохранения повысила оценку глобального риска распространения нового коронавируса COVID-19 с «высокого» до «очень высокого».

По состоянию на 3 марта в мире зарегистрировано 90 тыс. 937 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 тыс. 117 летальных, выздоровели 48 тыс. 017 человек.