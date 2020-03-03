"Сохраняйте спокойствие": Гончарук о появлении коронавируса в Украине
Премьер-министр Алексей Гончарук призвал украинцев после обнаружения нового коронавируса сохранять спокойствие и получать информацию только из официальных источников.
Об этом он написал в своем Telegram-канале.
"Как и ожидалось, в Украине зафиксирован первый случай заболевания, вызванного новым коронавирусом. Подчеркиваю, государство готово оперативно реагировать и оказывать квалифицированную медицинскую помощь. Прошу сохранять спокойствие и получать информацию только из официальных источников", - призвал Гончарук.
Он напомнил, что правительство создало специальную инфостраничку со всей актуальной информацией (https://covid19.com.ua/).
Читайте такжеСкалецкая прокомментировала первый случай коронавируса в Украине
Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 марта, в Украине зафиксирован первый случай инфицирования коронавирусом. Заболел мужчина, вернувшийся из Италии. Он путешествовал с женой, которая сейчас находится в самоизоляции.
Справка УНИАН. В конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19. Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.
28 февраля Всемирная организация здравоохранения повысила оценку глобального риска распространения нового коронавируса COVID-19 с «высокого» до «очень высокого».
По состоянию на 3 марта в мире зарегистрировано 90 тыс. 937 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 тыс. 117 летальных, выздоровели 48 тыс. 017 человек.