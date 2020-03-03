В Украине появился специальный сайт о коронавирусе

Сегодня в Черновцах подтвердили первый в стране случай заболевания.

Кабинет министров Украины запустил специальный сайт о коронавирусе из Китая.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

Гончарук подтвердил первый случай коронавируса в Украине, отметив, что это было ожидаемо.

"Подчеркиваю, государство готово оперативно реагировать и оказывать квалифицированную медицинскую помощь. Прошу сохранять спокойствие и получать информацию только из официальных источников. Правительство создало специальную инфостраницу со всей актуальной информацией", - написал Гончарук.

На новом ресурсе содержится общая информация о коронавирусе, как от него защититься, насколько к борьбе с ним готова Украина и т.д.

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Как сообщал УНИАН, сегодня стало известно об обнаружении первого в Украине случая коронавируса. Его подтвердили у мужчины из Черновцов, который ранее вернулся из Италии.

Всего, по состоянию на 3 марта, в мире зарегистрировано 90 тыс. 937 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 тыс. 117 летальные, выздоровели 48 тыс. 017 человек.