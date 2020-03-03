Скалецкая прокомментировала первый случай коронавируса в Украине

Глава Минздрава уверяет, что ситуация полностью контролируемая.

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая прокомментировала первый случай заражения в Украине новой коронавирусной инфекцией, заявив, что медицинская система в этом случае сработала в соответствии с утвержденными алгоритмами и ситуация полностью контролируется.

Об этом она написала в социальной сети Facebook.

«В Украине зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом. При проверке очередной партии образцов референс-лаборатория Центра общественного здоровья зафиксировала у одного человека наличие COVID-19», - напомнила она.

Министр отметила, что мужчина вернулся в Украину из Италии. «При пересечении границы он не имел никаких признаков ОРВИ. Впрочем, получив памятку о самоизоляции, мужчина и его жена добросовестно придерживались рекомендаций. И, как указано в памятке, при первых симптомах ОРВИ обратились к врачу. Поскольку в анамнезе было путешествие в Италию в течение последних 14 дней, врач принял решение о госпитализации», - добавила Скалецкая.

По ее словам, согласно утвержденным алгоритмам, транспортировку проводила специальная медицинская бригада. С тех пор мужчина находился в изоляции под наблюдением врачей.

Также, согласно алгоритму, была изолирована под наблюдением врачей его жена, поскольку она была единственной контактным лицом.

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«Ситуация полностью контролируется. Медицинская система сработала четко, в соответствии с утвержденными алгоритмами», - отметила министр.

Она напомнила, что в Украине есть более 2 тысяч боксов и около 12 тысяч коек в инфекционных больницах. Более тысячи врачей-инфекционистов и 5 тысяч квалифицированных медицинских работников, которые знают, что и как делать в случае подозрения или заболевания коронавирусом.

Скалецкая обратилась ко всем украинцам, особенно лицам, возвращающимся из стран, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом, следовать инструкциям и рекомендациям ВОЗ. При первых признаках ОРВИ обращаться к врачу и обязательно сообщать о путешествии.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 марта, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине зафиксирован первый случай нового коронавируса.

Справка УНИАН. В конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19. Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.

28 февраля Всемирная организация здравоохранения повысила оценку глобального риска распространения нового коронавируса COVID-19 с «высокого» до «очень высокого».

По состоянию на 3 марта в мире зарегистрировано 90 тыс. 937 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 тыс. 117 летальных, выздоровели 48 тыс. 017 человек.