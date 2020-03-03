Коронавирус в Украине: СМИ узнали подробности о первом зараженном

Известно, что у мужчины была температура 37,2 и кашель.

Вместе с первым в Украине пациентом, у которого диагностировали китайский коронавирус COVID-19, изолировали еще 35 человек.

Они помещены в обсервацию на две недели. Об этом сообщает "Обозреватель", ссылаясь на источник в Министерстве здравоохранения и СНБО.

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По словам собеседника, мужчина контактировал со всеми этими людьми. Причем больше всех – со своей женой. Ее тоже госпитализировали, однако симптомы вируса у женщины пока не наблюдаются.

Отмечается, что всех пациентов закрыли в разных местах, "чтобы не было паники". Они будут находиться под постоянным контролем медиков.

Также известно, что у мужчины была температура 37,2 и кашель. О своем состоянии он сам сообщил своему врачу.

"Набрал врача и сказал, что ему плохо. К нему приехала инфекционист и забрала его в больницу", – подчеркнул источник.

Как сообщал УНИАН, в Украине зафиксирован первый случай нового коронавируса. Зараженный - мужчина, приехавший в Черновицкую область из Италии.