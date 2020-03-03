Мужчина, инфицированный новым коронавирусом, прилетел из Италии - Радуцкий

Этот больной 29 февраля прилетел из Италии в Румынию, откуда на своем автомобиле возвращался в Украину.

Мужчина, инфицированный новым коронавирусом, прилетел из Италии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал журналистам председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

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По его словам, этот мужчина 29 февраля "прилетел из Италии в Румынию, а в Румынии сел в свою машину и возвращался домой в Украину".

Как сказал Радуцкий, на границе с Украиной его остановил санитарный контроль, и "у него была повышенная температура, был сухой кашель, поэтому он сразу был доставлен на домашнюю изоляцию под контроль семейного врача".

Как отметил Радуцкий, по словам больного, он не контактировал ни с кем в Украине, так как находился "под домашней изоляцией".

1 марта, "когда ему стало немного хуже, он был госпитализирован. Семейный врач направил к нему специализированную машину, которая его госпитализировала в инфекционное отделение, где сначала были проведены тесты на различные виды гриппа, но они были отрицательные. После этого был сделан тест на коронавирус, и референт-лаборатория в Киеве подтвердила случай коронавируса", - сообщил председатель профильного комитета.

Как отметил Радуцкий, мужчина находится в удовлетворительном состоянии, осложнений, которые могут возникать при этом вирусе, в частности вирусной пневмонии, нет. "Этот случай подтвержден, все делается по ВОЗовским протоколам, все четко сработано", - заверил он.